Jérome Bôateng noch ohne Einsatz in Pokal und Liga

Niklas Süle ist als neuer Chef ohnehin gesetzt. Die Konsequenz: Boateng kam im DFB-Pokal und in den ersten drei Ligaspielen nicht zum Einsatz. Spannend wird in den kommenden Wochen sein, wie er mit seiner undankbaren Rolle umgeht. In der Vorbereitung zeigte sich der 31-Jährige äußerst engagiert und war noch um gute Laune bemüht. Sogar für seinen lustlosen Auftritt bei der Meisterfeier entschuldigte er sich. Er habe "wirklich niemanden verärgern oder beleidigen wollen. Ich habe nur aus tiefer Enttäuschung über meine Situation gehandelt."

Seine aktuelle sportliche Lage hat Boateng noch nicht kommentiert. Vor Wochen hatte er allerdings betont, dass er seine Karriere keinesfalls "ausklingen lassen will, im Gegenteil". Nachdem er in der vergangenen Saison "so oft gebremst wurde, will ich zeigen: Ich bin noch voll da. Ich brenne immer noch. Ich bin heiß."

Die Frage bleibt, ob er das überhaupt noch zeigen darf.

Lesen Sie hier: Wegen Flughafenpanne - Alphonso Davies zu 20.000 Euro Geldstrafe verdonnert?

Lesen Sie auch: Das könnte sich mit Philippe Coutinho ändern