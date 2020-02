Promi-Party in München wegen Sars-CoV-2 abgesagt

Die Luxusledermarke Bally lud zu einer illustren Promi-Party in München, die allerdings aufgrund des Coronavirus abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wurde. Ursprünglich sollte das Event am 19. März stattfinden. Die öffentliche Sicherheit und Gesundheit habe laut CEO Nicolas Girotto Vorrang.

TSV 1860 ergreift Maßnahmen wegen des Coronavirus

Das Coronavirus hat den Profi-Sport im Griff. In Italien wurden bereits mehrere Serie-A-Spiele abgesagt. Auch der TSV 1860 München ergreift nun Maßnahmen: In einer internen E-Mail an alle Mitarbeiter bittet Geschäftsführer Michael Scharold darum, in den kommenden Wochen auf das Händeschütteln zu verzichten.

Löwen-Trainer Michael Köllner appelliert zudem an DFB und DFL: "Da muss eventuell auch die Liga reagieren und sagen, dass man auf Shakehands vor dem Spiel verzichtet."

Coronavirus: Symptome und Verhaltensregeln

Um eine Infektion mit Sars-CoV-2 schnell zu erkennen, sollten Sie auf einige Dinge achten. Zu den Symptomen des Coronavirus zählen Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber sowie in einzelnen Fällen Durchfall.

Das Risiko einer Ansteckung lässt sich außerdem durch wenige Verhaltensregeln vermindern. Zum einen sollten Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, die Husten- und Nies-Etikette sowie das Nutzen von Desinfektionsmitteln eingehalten werden. Zum anderen ist es ratsam, einen Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern zu erkrankten Personen zu halten.