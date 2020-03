Wie die "Bild" berichtet, war Neuers Berater Thomas Kroth am Dienstag zu Vertragsgesprächen an der Säbener Straße. Diese sollen einmal mehr ergebnislos verlaufen sein. Grund ist laut dem Bericht, dass die Neuer-Seite einen langfristigen Vertrag fordert. Bei den Bayern galt in der Vergangenheit jedoch die Regel, Spielern über 30 Jahren nur in Ausnahmesituationen einen Kontrakt mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr anzubieten.