FC Bayern mit einem Bein im Viertelfinale

Die diesjährige Saison der Königsklasse, für deren Fortsetzung im August die Uefa am Mittwoch die Regularien bekanntgab, dürften Lampard und Chelsea freilich abgehakt haben. Kaum vorstellbar, dass sie das 0:3 gegen den FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel am 7. oder 8. August wettmachen können. Ob das Spiel in München oder bereits in Lissabon stattfindet, ist noch offen.