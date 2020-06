Flick: "Big Points" gegen Gladbach

Dienstag. 20.30 Uhr. Bremer Weserstadion. Der erste Matchball für die Münchner auf dem Weg zum achten Titel in Folge, dem 30. insgesamt. Bei einem wiedererstarkten Werder-Team, das sich durch den 5:1-Erfolg in Paderborn Selbstvertrauen holte. Ihr größter Gegner dürften aber die Bayern selbst sein, genauer: ihre strapazierten Körper. "Die Power-Saison steckt uns in den Knochen", sagte Trainer Hansi Flick über seine müden Krieger, die sich mit einer ersatzgeschwächten Truppe zum Sieg gegen Gladbach quälten. "Auch wenn es nicht so gut läuft, wehrt sich die Mannschaft", ergänzte der Coach und sprach zu Recht von "Big Points".