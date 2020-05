Intern genießt der 43-Jährige jedoch volle Rückendeckung, wie Herbert Hainer betont. Dem Präsidenten imponiert vor allem die Nachwuchsarbeit, die Salihamidzic seit dessen Amtsübernahme im Sommer 2017 sukzessive in den Fokus gerückt hat. Mit einer gesunden Mischung aus eigenen Jugendspielern und internationalen Top-Stars soll der FC Bayern auch in Zukunft regelmäßig um nationale und internationale Titel mitspielen, so die Vision des Vereins.