Nach Costa-Missverständnis: Brasilianer beim FC Bayern - viel Top, aber auch ein bisserl Flop

imago images / Kicker/Liedel 14 Mazinho (Juli 1991 - Januar 1994/Juli 1994 - Januar 1995): Ebenfalls im Sommer 1991 kam Waldemar Aureliano de Oliveira Filho genannt Mazinho zum FC Bayern München. Der vom CA Bragantino verpflichtete Stürmer kam an der Isar besser zurecht als sein Landsmann Bernardo. In 56 Spielen konnte sich Mazinho 16 Mal in die Torschützenliste eintragen. In der Saison 1993/94 lief Mazinho kaum noch für die Bayern auf und wechselte dann in der Winterpause auf Leihbasis nach Porto Alegre, ein Jahr später schloß er sich Flamengo an.