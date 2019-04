+++ Neuer und Alaba gegen BVB wohl fit +++

14.48 Uhr: Die Bayern können am Samstag voraussichtlich auf Torwart Manuel Neuer und Außenverteidiger David Alaba zurückgreifen. Trainer Niko Kovac sagte am Donnerstag, er sei "sehr optimistisch", dass beide Spieler eingesetzt werden können. Beim turbulenten 5:4 (1:2) im Pokal-Viertelfinale gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim hatten Neuer und Alaba noch wegen muskulärer Probleme gefehlt.

Alaba habe am Donnerstag bereits mit der Mannschaft trainiert. "Das sah gut aus, ich gehe davon aus, dass er bereitsteht", betonte Kovac, der über Kapitän Neuer sagte: "Manuel hat einen Belastungstest gehabt, der war soweit okay. Mit der Mannschaft hat er aber noch nicht trainiert."

+++ BVB droht Alcácer-Ausfall +++

13.26 Uhr: Das wäre eine große Schwächung für den BVB! Der Einsatz von Torjäger Paco Alcácer auf der Kippe. Der Spanier zog sich beim 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg eine Arm-Verletzung zu. "Es wird schwierig, aber es gibt eine Chance, dass er dabei ist", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag.

Schon am Dienstag und Mittwoch verpasste der hinter Robert Lewandowski zweitbeste Bundesliga-Torschütze (16 Tore) das Mannschaftstraining, ein Einsatz beim Bundesliga-Gipfel am Samstag ist noch ungewiss. Wie die "Bild" berichtet, gibt es beim BVB derzeit Überlegungen, Alcácer mit einer speziellen Arm-Manschette auflaufen zu lassen.

+++ Hoeneß-Ansage an die Mannschaft +++

13.10 Uhr: Der Pokal-Wahnsinn gegen Heidenheim (5:4) hatte auch Vereinspatron Uli Hoeneß auf der Tribüne emotional mitgenommen. Der Zittersieg des FC Bayern änderte beim Präsidenten freilich nichts an der Erwartungshaltung für das alles überstrahlende Meisterschaftsduell mit Borussia Dortmund. "Am Samstag, 18.30 Uhr, darf es keine Ausreden geben. Da muss gegen Dortmund geliefert werden", sagte der 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Für Hoeneß kommen die 90 Minuten der Wahrheit am Samstag: "An eine Niederlage denke ich gar nicht. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative." Es geht um Platz eins. Aber Hoeneß geht es auch um ein Statement nach dem 3:2 des BVB in der Hinrunde. "Wenn wir nicht gewinnen, würde ich zwar trotzdem gerne deutscher Meister werden, aber dann hätten wir es nicht mehr ganz so verdient, weil wir ja auch im Hinspiel das Nachsehen hatten. Unsere Mannschaft muss mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will."

+++ FC Bayern wollte Reus 2011 +++

11.48 Uhr: Vor dem Spitzenspiel machte folgende Nachricht die Runde: Der FC Bayern war 2011 an einer Verpflichtung des jetzigen BVB-Kapitäns Marco Reus interessiert. Jupp Heynckes, damaliger Trainer der Münchner, soll den Ex-Gladbacher sogar zu sich nach Hause eingeladen haben, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Mehrere Führungsspieler der Bayern soll jedoch gegen einen Reus-Kauf gewesen sein. Hier gibt's mehr Infos.

+++ Helmer tippt auf ein 2:2 +++

09.19 Uhr: Wenn seine beiden Ex-Vereine Bayern und Dortmund aufeinandertreffen, tippt Thomas Helmer "immer 2:2" – so auch diesmal. "Bisher", sagt der Ex-Nationalspieler schmunzelnd, "ist es noch nie so ausgegangen. Diesmal könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es ein Unentschieden gibt. Und das würde Dortmund sicher eher helfen als den Bayern."

Grundsätzlich steht Helmer, der von 1986 bis 1992 für den BVB und von 1992 bis 1999 für den FCB spielte, keinem Verein näher. Dennoch drückt er einem in dieser Saison etwas mehr die Daumen. "Ich habe zu beiden noch gute Kontakte", sagt der heutige" Sport1"-Moderator: "Aber für die Bundesliga wäre es einfach schön, wenn mal wieder ein anderer Meister würde." Und das müsse dann wohl in diesem Jahr passieren. "Diesmal ist die Chancen für Dortmund enorm", sagt Helmer: "Nächstes Jahr würde es wohl schwieriger werden."

Das letzte 2:2 gab es übrigens 2004 im Bundesliga-Spiel in Dortmund. 42 Mal trafen beide Rivalen seitdem aufeinander.

+++ Zorc: "Bayern ist klarer Favorit" +++

08.51 Uhr: Für Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ist der FC Bayern nach wie vor "klarer Favorit auf den Titel". Das sagte der 56-Jährige im Interview mit dem "kicker".

Sollte sein Club trotzdem den Titel holen, wäre das "eine Riesensensation". Man habe ja nicht umsonst im vergangenen Sommer mit einem auf zwei Sommer-Transferperioden ausgerichteten Neustart begonnen, sagte Zorc. "Aber ganz abgesehen davon: Aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen" sei der FC Bayern nun einmal der Titelanwärter Nummer eins.

Der BVB führt vor dem Spitzen-Duell in München in der Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Rekordmeister. "Nicht nur wir sind ganz froh, dass die Saison so abläuft, wie sie abläuft. Auch der neutrale Fußballfan ist glücklich und zufrieden, dass wir mal wieder einen spannenden Wettbewerb haben", meinte Zorc. Der Ex-Profi erneuerte seine Titelansage: ""Wir haben unsere Zielsetzung klar formuliert, und wir werden alles dafür tun, es zu erreichen. Das wird extrem schwierig." Man wolle die Chance nutzen, "die wir uns erarbeitet haben, und jetzt zugreifen."

+++ Kovac: Keine Meisterschaft wäre "kein Beinbruch" +++

08.12 Uhr: Lange war der Kampf um die Meisterschaft nicht mehr so spannend wie in dieser Saison – der FC Bayern und Borussia Dortmund liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für Trainer Niko Kovac wäre es jedoch kein "Beinbruch", sollte der Rekordmeister diesmal nicht die Schale gewinnen. Den ganzen Artikel finden Sie hier.

+++ Vier Extra-Kameras für Übertragung +++

Donnerstag, 07.05 Uhr: Mit vier zusätzlichen Kameras wird das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund übertragen. Insgesamt 25 Kameras für die Übertragung eines Bundesliga-Spiels bedeuten nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Höchstwert. Normalerweise werden von der DFL-Tochtergesellschaft Sportcast zwischen 19 bis 21 Kameras eingesetzt.

Spektakuläre Aufnahmen bieten nach DFL-Angaben eine Drohne und eine Flycam. Erstmalig werde hinter den Toren eine fernbediente Mini-Ultra-Slowmotion-Kamera eingesetzt. Deren Blickwinkel sei unmittelbar durch das Tornetz ausgerichtet.

Die Begegnung wird in 205 Länder übertragen. Das entspricht ungefähr der Zahl bei den vorherigen Spitzenspielen. 16 internationale TV-Sender berichten mit eigenen Teams aus der Allianz Arena. Die Bilder des Spiels produziert für alle Sender Sportcast.

