Süle: "Ich weiß genau, was ich zu tun habe"

"Wenn ich Urlaub mache, dann mache ich auch Urlaub", erklärte Bayerns Innenverteidiger in den Tagen am Tegernsee mit einem Schmunzeln. Es ist ja kein Geheimnis, dass Süle das Leben genießt und in der Vergangenheit auch schon mal mit dem einen oder anderen Kilogramm zu viel aus den Ferien zurückkehrte.