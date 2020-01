Goretzka sammelt gegen Nürnberg Pluspunkte

Auch das Mittelfeld stellt sich fast von selbst auf. Thiago, der zum zweiten Mal Vater wurde (Tochter Siena ist auf der Welt, Glückwunsch!) und deshalb den Test in Nürnberg verpasste, wird Kimmich als Sechser ersetzen, davor spielt Thomas Müller. Als zweiter Achter kommen Leon Goretzka und Corentin Tolisso in Betracht. Während der Franzose in Nürnberg viele Fehlpässe spielte, gefiel Goretzka als Ideengeber in der Offensive, er war am 1:1 durch Alphonso Davies beteiligt. Derzeit spricht mehr für einen Einsatz des deutschen Nationalspielers, es bleibt aber ein kleines Fragezeichen.