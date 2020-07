München - Bevor die Vorstellung des Bayern-Neuzugangs Tanguy Nianzou Kouassi (18) begann, schaute erst mal Hansi Flick im Presseraum an der Säbener Straße vorbei. Der Cheftrainer begrüßte den Youngster, richtete ein paar Worte an ihn und legte ihm dann freundschaftlich die Hand auf den Rücken. Willkommen im Team! In einer Mannschaft, in der junge Spieler gute Chancen haben – dank Jugendförderer Flick.