Fein beim HSV: Starke Hinrunde, schwache Rückrunde

Die Chance, sich in der Bundesliga zu beweisen, hat sich der defensive Mittelfeldspieler mit vielversprechenden Leistungen in der 2. Liga verdient. Während Fein in Regensburg noch zwischen Bank und Startformation pendelte, entwickelte er sich in Hamburg zum unumstrittenen Stammspieler. In der Hinrunde war Fein sogar einer der Dreh- und Angelpunkte im Spiel der Hanseaten.

In der Rückrunde fiel seine Formkurve dann jedoch deutlich ab. Allerdings sind Leistungsschwankungen bei einem 21-Jährigen zu erwarten. In Hamburg baute das gesamte Team zum Saisonabschluss stark ab und verpasste den anvisierten Bundesliga-Aufstieg.

In München wird niemand von Fein erwarten, dass er als einer der Anführer vorangeht. Wenn er Flick überzeugen und gelegentlich das Stammpersonal Joshua Kimmich und Leon Goretzka vertreten kann, wären die FCB-Bosse wohl schon sehr zufrieden.

FC Bayern ist für Fein ein Kindheitstraum

Für die Profis des deutschen Rekordmeisters aufzulaufen, wäre für Fein, auf dessen linken Arm ein Tattoo des Münchner Kindls prangt, die höchste Ehre. "Natürlich träume ich davon, eines Tages in der Bundesliga für den FC Bayern zu spielen. Ich bin Münchner und schon seit Kindertagen großer Fan des Klubs", sagte er gegenüber "Spox".

Den Münchner zeichnet vor allem seine hohe Spielintelligenz aus, zudem ist der Sechser für sein junges Alter schon beeindruckend abgebrüht und strahlt viel Ruhe aus. Fein kann auch knifflige Situationen auf engstem Raum lösen, ohne den Ball zu verlieren. Mit klugen Pässen kann er das Tempo einer Partie diktieren – Qualitäten, die auch Thiago zugeschrieben werden.

FC Bayern: Flick vertraut jungen Talenten

Im Gegensatz zum spanischen Edeltechniker ist der 1,86-Meter-Mann körperlich deutlich robuster, und weiß auch, wie er seine physischen Gaben einsetzen muss. Der 21-Jährige ist ein hervorragender Zweikämpfer und sich nicht zu schade, lange Wege in der Defensive zu gehen. In dieser Hinsicht erinnert er ein wenig an Martínez.

Diese Variabilität könnte ihn zum perfekten Ersatzkandidaten für die beiden abwanderungswilligen Spanier machen. Bleibt die Frage, ob Feins individuelle Qualität nicht nur für die 2. Liga ausreicht, sondern auch für die Bundesliga und den FC Bayern.

Flick hat bereits bewiesen, dass er bereit ist, auf junge Spieler zu setzen. "Selbst wenn ich es erst in neun Jahren zum FC Bayern schaffen würde, würde ich sagen, dass ich eine erfolgreiche Karriere gehabt habe", hatte Fein vor rund einem halben Jahr gesagt. Seine Chance wird er wohl deutlich früher bekommen.

