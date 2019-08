24 Mal stand der Franzose in seiner Debütsaison auf dem Platz, dazu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal und einer in der 2. Mannschaft in der Regionalliga West, wo er ein Tor und eine Torvorlage verbuchen konnte.

"Spieler der Saison" bei den Gladbach-Fans

In seiner zweiten Saison bei den Fohlen erlitt Michael Cuisance dann einen Karriereknick. In der Bundesliga lief er nur noch elfmal für insgesamt 268 Minuten für die Gladbacher auf, davon nur einmal in der Startelf. Dazu stand er 44 Minuten im DFB-Pokal und für ein Spiel in der Regionalliga auf dem Feld, was zu einer zunehmenden Unzufriedenheit des mittlerweile 20-Jährigen führte.

Trotz dieses Leistungsrückfalls stand Michael Cuisance, der im Sommer für Frankreich an der U20-WM in Polen teilgenommen hat (Achtelfinal-Aus gegen die USA) schon länger unter der Beobachtung des FC Bayern.

Bei Borussia Mönchengladbach sorgte der 20-jährige Mittelfeldakteur für Unruhe, da er trotz durchwachsener Vorsaison eine Einsatzgarantie verlangte, welche ihm die Fohlen-Verantwortlichen selbstverständlich nicht geben wollten.

"Es ist ein Thema, das uns belastet", sagte Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag dem "Kicker" zu der Unruhe um den Youngster. Jetzt also der Wechsel zum großen FC Bayern, den Borussia Mönchengladbach am Samstag per Twitter bestätigte.

Cuisance wollte Einsatzgarantie bei den Fohlen

Ein Youngster von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern? Da muss man unweigerlich an Marcell Jansen und Sinan Kurt denken. Jansen wechselte 2007 von den Fohlen zu den Bayern, machte dort aber nur 17 Spiele und wechselte anschließend zum HSV, wo er seit 19. Januar 2019 Vereinspräsident ist. Sinan Kurt kam mit großen Vorschusslorbeeren 2015 für 3 Millionen an die Isar. Durchsetzen konnte sich Kurt beim Rekordmeister nie und wechselte bereits nach einer Saison zu Hertha BSC. Mittlerweile spielt der 23-Jährige in der österreichischen Liga bei der WSG Wattens. Bleibt zu hoffen, dass dem 20-jährigen Cuisance eine längere Karriere mit vielen Spielen beim FC Bayern vorbestimmt ist.

Eine Einsatzgarantie wird Cuisance beim FC Bayern sicherlich nicht im Vertrag stehen haben. Zu groß ist die Konkurrenz im Bayern-Mittelfeld. Beim Deutschen Rekordmeister konkurriert der Linksfuß mit Thiago, Corentin Tolisso, Leon Goretzka, Renato Sanches (der aber weg will), Javi Martinez und Thomas Müller.

Trotz seines jungen Alters und der noch fehlenden internationalen Erfahrung hält Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic dennoch große Stücke auf Michael Cuisance.

Salihamidzic: "Er wird sich bei uns gut entwickeln"

"Er ist ein großes Talent, er hat sehr viel Potenzial und große Stärken im Ballbesitz-Fußball", so Salihamidzic nach der Partie gegen Hertha BSC Berlin. "Ich glaube schon, dass er auf sich aufmerksam machen wird, weil er Mentalität, eine hervorragende Technik und einen hervorragenden linken Fuß hat. Er ist ein Spieler, der sich hier entwickeln wird – da bin ich mir sicher.

Frankreich-Experte Alexis Menuge (u.a. DAZN) äußerte sich gegenüber FOCUS Online ebenfalls optimistisch, was eine Zukunft von Cuisance beim FC Bayern angeht: "Ich traue Cuisance den Durchbruch zu, wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und geduldiger wird. Technisch hat er alle Eigenschaften, um beim FC Bayern eine tragende Säule zu werden. Es ist eine mutige Entscheidung von ihm, nach München zu wechseln, aber es spricht für ihn."

Was für Michael Cuisance neben seinem exzellenten linken Fuß spricht, ist seine Vielseitigkeit im Mittelfeld. Der 20-Jährige kann nicht nur auf der Sechs spielen, sondern auch als Achter oder Zehner eingesetzt werden.

Cuisance tritt in die Fußstapfen berühmter Franzosen

Anders als Coutinho und Perisic, die sich bisher nur auf Leihbasis das Bayern-Trikot überziehen, wurde Michael Cuisance fest verpflichtet. Im Raum steht eine kolportierte Ablösesumme von ca. 10 Millionen Euro.

Beim FC Bayern reiht er sich nun ein, in die lange Schlange französischer Fußballer wie Franck Ribéry, Willy Sagnol, Bixente Lizarazu, Jean-Pierre Papin, Valérien Ismael, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und die ebenfalls neuverpflichteten Weltmeister Benjamin Pavard und Lucas Hérnandez.

