Oder eher gesagt: war. Denn seit Flick den unglücklichen Niko Kovac im November ablöste, ist Müller unumstrittener Stammspieler – und an Coutinho vorbeigezogen. Der Brasilianer, für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen, wird den FC Bayern nach der Saison wieder verlassen. Mit Coutinho-Nachfolger Havertz würde ein mindestens genauso großes Kaliber auf Müller zukommen. Und die zweite Reihe ist für den Weltmeister von 2014, der in dieser Saison in 36 Partien an 29 Toren direkt beteiligt war, definitiv keine Option mehr. Er will den Status, den er jetzt unter Flick wiedererlangt hat, behalten.