Queen Elizabeth II. - Seit Jahrzehnten ein Fels in der Brandung

Nicht planbar ist die Schockstarre, in die das Land im Todesfall fallen dürfte. Denn die Briten lieben ihre Königin über alles. Sie führt das Land seit Jahrzehnten wie ein Fels in der Brandung durch alle Höhen und Tiefen und gibt vielen auch in den Brexit-Wirren Halt. Nur einmal fiel sie in Ungnade beim Volk, als sie beim Unfalltod ihrer Ex-Schwiegertochter Diana zunächst einfach schwieg. Und wie geht es derzeit der Königin? Sie ist rüstig und bewältigt - stets in auffälligen Farben gekleidet und mit Handtasche am Arm - winkend und lächelnd noch immer ein ziemlich strammes Programm. Dabei wurde sie oft von ihrem heute 99-jährigen Philip begleitet, den sie selbst als ihren großen Halt bezeichnet. Als das Paar am Weihnachtsfest 2016 schwer erkältet war, sorgte sich das ganze Land. 2017 ist Philip in Ruhestand gegangen.