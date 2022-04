Republikaner: Charles als König und Staatsoberhaupt in Australien abgelehnt

Queen Elizabeth II. (95) sitzt seit unglaublichen 70 Jahren auf dem Thron. Die Republikaner, große Kritiker der Monarchie, wollen, dass ihre Regentschaft die letzte in Australien sei. Es soll gar schon einen Plan geben, damit Thronfolger Prinz Charles nie Oberhaupt von Down Under werden kann.

05. April 2022 - 13:30 Uhr | AZ

Prinz Charles mit Ehefrau Camilla © imago/i Images