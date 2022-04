Skandal-Prinz Andrew verstößt gegen Regel: Palast löscht Instagram-Beiträge

Instagram-Comeback für Prinz Andrew: Der Skandal-Royal hat sich nach dem Missbrauchsvorwurf erstmals wieder öffentlich gemeldet. Doch die Beiträge wurden schnell wieder gelöscht.

Prinz Andrew zieht es nach dem Missbrauchsskandal offenbar wieder zurück in die Öffentlichkeit. Nach seinem Auftritt bei der Gedenkfeier für Prinz Philip an der Seite der Queen meldete er sich auf Instagram. Doch seine Beiträge sind nur kurze Zeit später wieder gelöscht, denn der 62-Jährige hat einen groben Fehler begangen.

Im Januar 2022 deaktivierte Prinz Andrew seine Social-Media-Accounts. Aufgrund der Vorwürfe von Virginia Giuffre, die angeblich von ihm als Minderjährige missbraucht wurde, musste er auch seine militärischen Dienstgrade und königlichen Schirmherrschaften abgeben. Queen Elizabeth verfügte außerdem, dass der Royal seinen Titel "His Royal Highness" (Königliche Hoheit) nicht mehr öffentlich nutzen darf. Dagegen hat er jetzt allerdings verstoßen!

Prinz Andrew nutzt Instagram-Account seiner Ex-Frau Sarah Ferguson

Auf dem Instagram-Account seiner Ex-Frau Sarah Ferguson teilte Prinz Andrew am 2. April einen Beitrag zum Jahrestag des Beginns des Falklandkrieges. In seiner militärischen Funktion als Hubschrauberpilot nahm er 1982 selbst an Kampfhandlungen teil. "Ich legte kindische Dinge und falschen Draufgängertum ab und kehrte als Mann voller Wissen um menschliche Gebrechlichkeit und Leiden zurück", schrieb er in dem Posting und zog dabei Vergleiche zur aktuellen Kriegssituation. "Meine Erfahrung lässt mich noch intensiver nachdenken und noch inbrünstiger für diejenigen beten, die heute in Konflikt geraten, für die Familien, die durch die Schrecken, die sie miterlebt haben, auseinandergerissen werden."

Regel-Verstoß: Prinz Andrew unterschreibt mit "Königliche Hoheit"

Bei seiner Botschaft beging Prinz Andrew jedoch einen groben Fehler, denn er unterschrieb mit "HRH The Duke of York". Diesen Titel darf er öffentlich so nicht mehr benutzen. Kurz nach der Veröffentlichung sei der Zusatz "Königliche Hoheit" jedoch wieder verschwunden, zwei Stunden später wurden die Beiträge gar komplett gelöscht. Das britische Blatt " " hat Screenshots der Nachricht des Skandal-Royals veröffentlicht.

Dass der Verstoß von Andrew gegen die Verfügung der Queen Konsequenzen haben wird, ist eher unwahrscheinlich. Der in Ungnade gefallene Prinz plant offenbar seine Rückkehr in die Reihen der Senior-Royals. Wie ein Insider im Gespräch mit "The Sun" enthüllte, wolle er zum Platin-Jubiläum seiner Mutter an deren Seite erscheinen. Durch den Auftritt bei der Gedenkveranstaltung für Prinz Philip fühle er sich "ermutigt" für ein Comeback.