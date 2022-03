Familie beschmutzt! William über Andrews Queen-Aufritt "bestürzt"

Prinz Andrew, einst der Lieblingssohn von Königin Elizabeth II., habe mit seinem Skandal und der gezahlten Abfindung an ein mutmaßliches Missbrauchsopfer die Familie beschmutzt, so Prinz William . Der zukünftige Thronfolger ist über den Auftritt an der Seite der Queen "bestürzt". Das sieht auch Prinz Charles so.

31. März 2022 - 12:53 Uhr | AZ