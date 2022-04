Prinz Harry und Meghan Markle sagen Gedenkgottesdienst ab  wollen aber zur Beckham-Hochzeit

Werden Prinz Harry und Herzogin Meghan tatsächlich zur Hochzeit von Beckham-Sohn Brooklyn erscheinen – nachdem sie am Dienstag nicht zum Gedenkgottesdienst für Prinz Philip kamen? Es wäre eine maximale Enttäuschung für Royal-Fans und die britische Königsfamilie.

Wie britische Medien berichten, sollen Brooklyn Beckham (23) und Milliardärstochter Nicola Peltz (27) am 9. April in Palm Beach heiraten. Und offenbar haben Prinz Harry und Herzogin Meghan die Einladung angenommen und zugesagt.

Die Beckhams sind eng mit den Sussexes befreundet

Victoria und David Beckham sind Freunde von Harry und Meghan und waren 2018 auf der royalen Hochzeit der Sussexes, daher sprechen die Indizien dafür, dass das Herzogspaar auch der Trauung des ältesten Beckham-Sprosses beiwohnen wird. Zudem plauderte Mel B., die ehemalige "Spice Girl"-Kollegin von Victoria Beckham, in der "Sun" aus, dass die Eltern des Bräutigams bei der Gästeauswahl mitredeten.

Harry und Meghan glänzten mit Abwesenheit beim Gedenkgottesdienst

Falls Meghan und Harry tatsächlich in den Flieger steigen werden, um bei der Beckham-Hochzeit dabei zu sein, würde das die Queen und die gesamte Königsfamilie bitter enttäuschen, analysiert die Boulevardzeitung "The Sun". Denn: Prinz Harry war als einziger hochrangiger Royal am Dienstag nicht beim Gedenkgottesdienst für seinen Großvater Prinz Philip anwesend. Sein angeblicher Grund: das zu hohe Sicherheitsrisiko.

Seit Wochen klagt der Prinz für bereitgestellten Gratis-Polizeischutz für seine Familie in England. Er wolle mit Meghan und den Kindern gerne wieder seine Heimat bereisen, fürchte aber ein zu hohes Risiko, so die Argumentation der Anwälte von Harry.