Lady Diana vor dem Taj Mahal: Heute vor 30 Jahren ging dieses Foto um die Welt

Sie wirkt klein, zerbrechlich, einsam und verlassen. Das Foto von Lady Di vor dem indischen Taj Mahal ging heute vor 30 Jahren um die Welt. Es ist das Symbolfoto der kaputten Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana.

Am 11. Februar 1992 wurde dieser Schnappschuss von Lady Diana vor dem Taj Mahal veröffentlicht – wobei es wohl eher kein spontanes Foto gewesen sein dürfte, sondern sehr wohl inszeniert. Die Prinzessin beherrschte das Spiel mit den Medien, wusste sich zu präsentieren, um stattzufinden.

Das Schreckensjahr der Queen 1992: "annus horribilis"

1992 war ein "annus horribilis", so die Queen in einer ihrer wohl persönlichsten Ansprachen. Im Schreckensjahr musste die Königin mehr als eine familiäre Krise verkraften: Die Trennung von Prinz Andrew und Fergie, die Bekanntgabe der Scheidung bei Prinzessin Anne und Mark Phillips, der Brand auf Schloss Windsor und schließlich die offizielle Mitteilung über das Ehe-Aus bei Thronfolger Prinz Charles und Prinzessin Diana.

Einsam saß Lady Diana vor dem Taj Mahal: Bild ging um die Welt

Wie schlecht es um die Ehe von Charles und Diana stand, wurde bereits Monate vorher deutlich. Während einer Indien-Reise ging am 11. Februar ein Bild um die Welt, das die einsame Mutter von William und Harry vor dem Taj Mahal zeigt. Das berühmteste indische Architekturdenkmal ist das Monument der Liebe eines Mughal-Herrschers aus dem 17. Jahrhundert zu seiner Frau Mumtaz Mahal. Heute hat die Bank vor dem Taj Mahal eine historische Bedeutung – auch für das britische Königshaus. Seit der berühmten Aufnahme gilt die Sitzgelegenheit als "Dianas Bank".

Alleine, und ohne ihren damaligen Gatten Prinz Charles, saß Prinzessin Diana für die Fotografen vor dem Taj Mahal; auch als Symbol ihrer Einsamkeit in einer Zeit, als die Beziehung zu Charles in die Brüche ging.

Charles' Ehe-Aus wird nach Diana-Enthüllungen publik

Doch erst im Sommer eskalierte die Situation, als Andrew Morton das Buch "Diana. Ihre wahre Geschichte" veröffentlichte. Darin ging es um Dianas Bulimie, Suizidversuche und psychische Probleme. Außerdem berichtete er über das Verhältnis zwischen Charles und Camilla Parker Bowles. Die pikanten Enthüllungen waren ein weltweiter Skandal, das Ansehen der Königsfamilie sank dramatisch. Erst später wurde publik, dass Lady Diana dem Autor sämtliche Informationen gesteckt hatte.

Lange dementierte der Palast die Gerüchte über eine bevorstehende Trennung, doch irgendwann war der Druck zu groß. Auf Drängen der Queen gaben Diana und Charles am 9. Dezember 1992 die Trennung bekannt. Eine Scheidung sei aber nicht geplant, hieß es zunächst. Als wenige Monate später das berühmte "Tampon"-Telefonat zwischen Charles und Camilla aus dem Jahr 1989 veröffentlicht wurde und Diana von einer Ehe zu dritt sprach, ordnete die Queen im Zuge der öffentlichen Schlammschlacht die Scheidung an. Im August 1996 wurde die Ehe dann geschieden. Am 31. August 1997 starb die Königin der Herzen nach einem Autounfall in Paris.

Hochzeit mit Camilla: Prinz Charles heiratete 2005 erneut

Am 10. Februar 2005 bestätigte ein Sprecher von Charles, dass der Thronfolger zum zweiten Mal heiraten werde. Charles ließ damals mitteilen, dass Camilla sich nach seiner Thronbesteigung nicht wie üblich "Queen Consort", sondern "Princess Consort" nennen würde. Auch aus Respekt vor der verstorbenen Diana.

Jetzt, zum 70. Thronjubiläum der Queen am 6. Februar 2022, wurde bekannt, dass Herzogin Camilla sehr wohl einmal "Queen Consort" werden wird. Es sei der ausdrückliche Wunsch der Königin gewesen, so der Palast in einer Mitteilung.