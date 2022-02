Trennung bei Prinzessin Victoria und Prinz Daniel? Das sagt der Palast

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel gelten als das perfekte Vorzeigepaar der Royals. Bis jetzt! Doch was ist dran an den Trennungsgerüchten?

Ob Trennungen oder Affären: Die Skandale royaler Paare sind oft ein gefundenes Fressen für die Presse. Doch Prinzessin Victoria und Prinz Daniel behielten über Jahre hinweg eine weiße Weste. Angeblich ist das aber nun vorbei. In diversen schwedischen Medien wurde in den letzten Wochen immer wieder Trennungsgerüchte laut. Doch ist da was dran?

Über zehn Jahre sind Prinzessin Victoria (44) und ihr Mann Prinz Daniel (48) bereits verheiratet und gelten als absolut krisensicher. Laut dem schwedischen Onlinemagazin "Stoppa Pressarna" sieht es allerdings hinter den Kulissen wohl ganz anders aus. Angeblich kriselt es bei dem Traumpaar, sogar von Scheidung ist die Rede. Das Portal "Dana Press" hat schließlich direkt beim Palast nachgefragt, was an den Gerüchten dran ist.

Die Pressesprecherin des Hofes, Margareta Thorgren, stellt auf die Anfrage hin klar: "Die Information, dass sich das Kronprinzenpaar scheiden lässt, können wir eindeutig dementieren. Es gibt keine Scheidung." Ob die Trennungsgerüchte damit im Keim ersticket werden konnten, wird sich zeigen. Bis auf weiteres arbeiten Victoria und Daniel wohl unbeeindruckt ihr royales Programm weiter ab, so zum Beispiel am 16. Februar, wenn sie gemeinsam Mitglieder des schwedischen Forschungsinstituts der Verteidigung auf Schloss Haga empfangen.