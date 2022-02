Corona! Ist König Felipe von Spanien gar nicht vollständig geimpft?

Der spanische König hat Corona. Jetzt gibt es Berichte, dass Felipe möglicherweise gar nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft sei.

Omikron, die sechste Corona-Welle, hat auch Spanien überrollt. Das Land im Süden befindet sich derzeit in einer abklingenden Phase. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt bei 760,5 – nach einem Höchststand Mitte Januar von mehr als 1.600.

Sechste Corona-Welle in Spanien: Der König ist erkrankt

Trotz sinkender Inzidenz hat es jetzt auch den König erwischt. Felipe ist positiv auf das tückische Coronavirus getestet worden. Der 54-jährige Monarch habe nur milde Krankheitssymptome und es gehe ihm "gut", teilte das Königshaus in Madrid am Mittwoch mit. Alle Termine der kommenden Woche sind abgesagt. Felipe sei in seiner Residenz Zarzuela in Quarantäne.

Jetzt gibt es Gerüchte über einen nicht vollständigen Impfstatus bei König Felipe. Wie " berichtet, gebe der spanische Palast keine Infos mehr über die Impfungen des 54-Jährigen heraus.

Genauer Impfstatus von König Felipe ist unbekannt

Über den Impfstatus des Monarchen ist nur wenig bekannt. Die Öffentlichkeit weiß nur, dass Felipe im Mai 2021 die erste Dosis bekommen hat. Auf eine Anfrage, ob er in der Folgezeit noch eine weitere Impfung (z.B. Booster) erhalten habe, wurde nicht reagiert.

Wie geht es Königin Letizia und den Töchtern?

Königin Letizia (49) sowie die jüngere Tochter, Infantin Sofía (14), seien nicht betroffen und könnten ihren Aktivitäten weiter nachgehen, betonte das Königshaus. Die ältere Tochter, Kronprinzessin Leonor (16), geht zurzeit auf eine Internatsschule in Großbritannien.

Spanien und Deutschland: Impfquote im Vergleich

Im Vergleich wurde Spanien heftiger von Corona getroffen. 95.606 Personen starben seit Pandemieausbruch (bei 46,7 Mio. Einwohnern). In Deutschland, mit 83,1 Mio. Bürgern, gab es 119.679 Todesfälle.

In Spanien liegt die Impfquote der Erstimpfung bei 87,6 Prozent. 82,1 Prozent ließen sich zweitimpfen, 49 Prozent haben einen Booster. In der Bundesrepublik haben 76 Prozent eine Erstimpfung, 74,6 Prozent eine Zweitimpfung und 55 Prozent einen Booster erhalten (Stand: 11.02.).