Corona-Ausbruch bei Royals: König Felipe von Spanien hat sich infiziert

Der spanische König Felipe hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, wie das spanische Königshaus in einer Mitteilung bestätigt. Wie geht es dem Royal und seiner Familie?

Vor einer Corona-Infektion sind auch die Royals nicht sicher. Nachdem Königin Margrethe von Dänemark positiv auf COVID-19 getestet wurde, hat es jetzt auch den spanischen König Felipe VI. erwischt.

König Felipe hat Corona

Wie das Königshaus am Mittwoch mitteilt, ließ sich der 54-jährige Monarch testen, weil er in der Nacht an leichten Symptomen litt. Das Ergebnis zeigte: Felipe hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Der Gesundheitszustand des spanischen Königs sei gut, wie der Palast weiter erklärt. Er werde vorerst in seiner Residenz isoliert und arbeite die nächsten sieben Tage in Quarantäne.

Wie geht es Felipes Ehefrau Letizia und den Töchtern?

Königin Letizia und Tochter Sofía sollen keine Corona-Symptome haben. Ob sie sich bei dem König angesteckt haben und ihre Tests ebenfalls positiv ausgefallen sind, ist nicht bekannt. Die älteste Tochter Leonor befindet sich aktuell nicht in Spanien. Die 16-Jährige besucht ein Internat in Wales.