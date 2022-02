Prinz Harry: Polizei findet Drogen bei seiner Ex-Freundin Cressida Bonas

Früher machte Cressida Bonas Schlagzeilen als Frau an der Seite von Prinz Harry. Nun schreibt sie ihre ganz eigene, etwas gruselige Schlagzeile. In ihrem Londoner Garten tauchte plötzlich ein mysteriöser Koffer auf - mit Geld, Drogen und Schlüsseln.

Hat die Trennung von Prinz Harry Cressida Bonas (32) etwa in dubiose Kreise getrieben? Nicht ganz. Vielmehr berichtet die "Spectator"-Kolumnistin über einen kuriosen Fund in ihrem Garten.

. Dabei enthüllte sie, wie sie sogar selber schon unfreiwillig Teil einer "True Crime"-Geschichte wurde: Im Garten ihres Hauses in London tauchte auf einmal ein mysteriöser Koffer auf. "Ein Koffer landete in meinem Garten. Er schien vom Himmel gefallen zu sein“, erzählt Bonas. "Kurz darauf klopften zwei Polizisten an meine Tür. Irritiert bat ich sie herein, sie eilten sofort los, um den Koffer zu holen. Darin waren eine Menge Geld, Drogen und Schlüssel von teuren Autos." Auf die Frage, ob die Dinge ihr gehören, antwortete sie: "Sicherlich nicht."

Drogengeschäfte in Cressida Bonas' Nachbarschaft

Abends kamen die Polizisten zurück und befragten die Kolumnistin eine Stunde lang. Sie bat um mehr Informationen, doch die Polizei durfte nichts sagen. Der Vorfall klingt kurios, scheint in Cressidas Nachbarschaft aber auch nicht allzu ungewöhnlich zu sein: "In unserer Straße werden regelmäßig Drogendeals abgewickelt. Sie geschehen blitzschnell."

Immerhin scheint Cressida Bonas dem ganzen auch etwas positives abgewinnen zu können: "Der Vorfall mit dem fliegenden Koffer hat meiner Lieblingsbeschäftigung Krimi einen Hauch Realität verliehen."