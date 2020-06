Alaba wird geschont - Gnabry und Perisic angeschlagen

Verzichten muss Flick auf ein Trio um Abwehrchef David Alaba (27). "Er hat die ganze Zeit mit ein bisschen Problemen am Sprunggelenk rumgemacht, deswegen ist es an der Zeit, dass wir ihn mal schonen. Sonst ist es des Guten zu viel", erklärte Flick. Außerdem müssen wohl die Flügelspieler Serge Gnabry (24) und Ivan Perisic (31) passen. "Ivan war in Bremen schon angeschlagen, Serge hat auch Probleme, er hat sich eine Prellung zugezogen. Es sieht so aus, dass beide ausfallen", sagte Flick: "Aber ich hoffe, dass der eine oder andere noch den Kick bekommt und spielen kann."