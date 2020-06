Kimmich im Mittelfeld - Platz für Pavard auf Außen

Der frühere Rechtsverteidiger Joshua Kimmich (25) dirigiert das Spiel mittlerweile aus dem defensiven Mittelfeld heraus, Pavard glänzt auf der rechten Flanke. Bereits an elf Toren war er in dieser Saison direkt beteiligt (vier Treffer, sieben Vorlagen), am Samstag gegen Gladbach traf er nach einer Flanke von außen versehentlich ins eigene Netz. "Wir spielen immer mit sehr viel Risiko. Dass so eine Aktion dann ins eigene Tor geht, ist dann halt so", sagte Flick über Pavard. "Umso schöner, dass er dann das entscheidende Tor vorbereitet."