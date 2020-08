Die Verletzten zurückbringen: Reha-Programm

Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ist zur Reha in München geblieben, Flick hat noch Hoffnung, dass der Franzose in einem möglichen Halbfinale (19. August) gegen Manchester City oder Olympique Lyon zum Einsatz kommen könnte. Laut "Kicker" soll Pavard am Donnerstag nach Portugal reisen und schon am Samstag trainieren. Die angeschlagenen Boateng (Meniskus) und Kingsley Coman (muskuläre Probleme) waren bei der ersten Einheit in Lagos dabei. Für die Partie gegen Barcelona am Freitag steht das Duo wohl zur Verfügung. David Alaba trat aus Gründen der Belastungssteuerung ein bisschen kürzer, Sturm-Jungstar Joshua Zirkzee (Schlag auf den Mittelfuß) setzte sein Reha-Programm fort.