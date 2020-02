Hernández drängt auf Comeback - wann spielt Odriozola?

Zunächst wird sich der 80-Millionen-Mann jedoch hinter Jérôme Boateng anstellen müssen. Der Innenverteidiger, der seit Monaten als Verkaufskandidat bei den Bayern gilt, hat sich in den vergangenen Wochen zurück in die erste Mannschaft gekämpft und stand in allen drei Partien der Rückrunde in der Startelf. "Er hat im Urlaub viel getan und genauso spielt er auch. Ich glaube, er hat vier Kilo abgenommen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Sieg in Mainz. Auch Trainer Hansi Flick äußerte sich positiv über seinen Innenverteidiger. "Jeder Spieler braucht Zuspruch, Wertschätzung. Die bekommt er – auch von den Mitspielern. Er ist sehr anerkannt in der Mannschaft", erzählte der Übungsleiter am Samstagabend.