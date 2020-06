Doch falls die Perspektiven weiter schlecht blieben, könne ein Klubwechsel sinnvoll sein, so Lizarazu: "Wenn er glaubt, keine Chance mehr zu haben, und sich nicht gut fühlt, ist es vielleicht besser, etwas Neues auszuprobieren. Manchmal kommt das vor in einer Karriere. Aber ich hoffe, dass sich Tolisso gegen die starke Konkurrenz im Mittelfeld behaupten kann."

Lizarazu: Coman muss seinem Körper vertrauen

Die Etablierten: In der Triple-Saison war Javi Martínez (31) einer der entscheidenden Spieler, nun hat er seine beste Zeit wohl hinter sich. Gegen Düsseldorf nahm Flick fünf Wechsel vor. Martínez hockte 90 Minuten auf der Ersatzbank. Zeichen auf Abschied!

Bei Ivan Perisic (31) ist die Zukunftsfrage offen. Der Kroate könnte nach seiner Leihe zu Inter Mailand zurückkehren, von Bayern gekauft – oder erneut geliehen werden. Flick würde Perisic gern behalten.

Das gilt natürlich auch für Kingsley Coman (23), doch die Entwicklung des französischen Außenstürmers stockt. "Ein Problem für ihn ist, wieder das Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen", sagt Lizarazu in der AZ: "Coman braucht die Freiheit in seinem Kopf, um seinen besten Fußball spielen zu können. Wenn man Angst hat, wird das nichts. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen ängstlich auf dem Platz ist nach all diesen Verletzungen."

In einer Top-Verfassung sei Coman allerdings "fantastisch, einer der besten Flügelstürmer der Welt", erklärt Lizarazu weiter. "Er ist so stark im Eins-gegen-eins, so schnell. Er kann für Bayern den Unterschied ausmachen." Dafür muss Coman aber endlich fit bleiben. Mit Leroy Sané (24) kündigt sich zudem starke Konkurrenz an.

Odriozola vor Abgang - Cuisance bekommt seine Chance

Die Unscheinbaren: Gegen die Fortuna kam Alvaro Odriozola (24) zu einem Kurzeinsatz, seinem dritten insgesamt für Bayern. Der von Real Madrid ausgeliehene Rechtsverteidiger wird die Münchner nach dieser Saison wieder verlassen.

Michaël Cuisance (20) durfte eine ganze Halbzeit lang spielen, Flick sprach anschließend von einer "Belohnung" nach guten Trainingsleistungen. Nun muss sich Cuisance etablieren – um vom Neben- zum Hauptdarsteller zu werden.