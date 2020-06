Etwas stimmungsvoller wurde es im Anschluss in der Kabine: Angepeitscht von Vorsänger David Alaba skandierten die Stars "Campeones", dazu gab es ein kühles Helles vom Bier-Sponsor. Das nächste Spiel findet schließlich erst am Samstag statt – zum Ausnüchtern ist also noch genug Zeit.