Doha/München - Die weißen Socken hat Alphonso Davies fast bis zu den Knien hochgezogen, an seinen Ohren glitzern zwei silberne Stecker. Das ist er also, Bayerns neuer Wunderspieler. "Hello", sagt der Kanadier freundlich, als er am Dienstag zum ersten Mal über seinen Wechsel zu den Münchnern spricht.