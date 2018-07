Paul Will

Paul wer? Vor Beginn der Vorbereitung war Youngster Will nur Insidern ein Begriff, doch der 19-Jährige hat auf sich aufmerksam gemacht. Gegen Juve und ManCity stand Will in der Startelf, auf der Sechserposition agierte er ruhig und mit Übersicht. "Das ist eine Riesenehre", sagte Will. "Ich konzentriere mich jetzt erstmal wieder auf die 2. Mannschaft. Da wollen wir den Aufstieg schaffen." Und doch: Den Namen Will sollte man sich merken. (Lesen Sie hier: Dieser Youngster weckt die Sehnsüchte der Bayern-Fans)

Niko Kovac

Trotz zweier Niederlagen trat der Coach zufrieden die Heimreise an. Kovac erkennt bereits Automatismen im Bayern-Spiel, sein Training zeigt Wirkung. Die Defensive will Kovac noch "aufpolieren", wie er sagte. Das Auftreten des 46-Jährigen wird im Klub sehr positiv gesehen. "Ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen", sagte Uli Hoeneß der AZ. "Er hatte einen guten Start", erklärte Karl-Heinz Rummenigge.

Die Verlierer

Sven Ulreich

Manuel Neuer ist wieder gesund, deshalb wird Ersatzkeeper Ulreich in dieser Saison wieder ins zweite Glied rücken. "Ich hoffe, dass ich trotzdem das eine oder andere Mal zum Zug komme", sagte er in Miami. Bitter: Sowohl gegen Juve als auch gegen ManCity führten Ulreich-Patzer zu Gegentreffern. Der Torhüter konnte sich nicht empfehlen. (Lesen Sie hier: Neuer bleibt Bayern-Kapitän)

David Alaba

Der etatmäßige Linksverteidiger half gegen Manchester in der Innenverteidigung aus und agierte dabei fehlerhaft. Beim ersten und dritten City-Tor griff Alaba viel zu zögerlich an, ließ Torschütze Bernardo Silva gewähren. "Wir arbeiten sehr hart, sehr intensiv. Es ist aber noch Luft nach oben bei uns", sagte Alaba. Das gilt auch für ihn persönlich. (Lesen Sie hier: US-Trip der Bayern - das lief gut, das muss besser werden)

Sandro Wagner

Die Bayern inszenierten den Stürmer in einem Fotoshooting als Sonny Crockett, den lässigen Polizisten in der Kultserie "Miami Vice". Renato Sanches spielte Rico Tubbs. Doch ganz so cool wie vor der Kamera agierte Wagner auf dem Spielfeld nicht: Der Angreifer vergab in beiden Spielen gute Chancen, ihm fehlte der Killerinstinkt.

Oliver Batista Meier und Christian Früchtl

Die beiden hochtalentierten Jungstars kamen auf dem US-Trip nicht eine Minute zum Einsatz. Mittelfeldspieler Batista Meier hatte erst kürzlich einen Profivertrag unterschrieben, Torhüter Früchtl ist schon länger bei der ersten Mannschaft dabei. Spielpraxis auf internationalem Niveau hätte beiden sicher gutgetan.