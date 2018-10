FC Bayern: Auf der Suche nach der Kaltschnäuzigkeit

Sieben Spiele, sieben Siege – im Grunde machte der FC Bayern zu Beginn der neuen Saison genau dort weiter, wo er in der vergangenen aufgehört hatte. "Ich warne davor, jetzt alles zu rosig zu sehen", sagte Niko Kovac daher am Montag vergangener Woche – und sollte damit Recht behalten.

Sieben Tage später sieht die Welt beim FC Bayern nämlich nicht mehr ganz so rosig aus – im Gegenteil: Dem Remis gegen den FC Augsburg, welches ob des späten Gegentreffers zum 1:1 noch als kleiner Betriebsunfall eingeordnet werden konnte, folgte am Freitagabend schließlich eine 0:2-Pleite bei Hertha BSC. Es war die erste Niederlage für Niko Kovac als Bayern-Trainer, die Tabellenführung mussten die Münchner damit an Borussia Dortmund abgeben.

Kovac: Haben zuletzt "nicht so sauber gespielt"

Gegen Ajax Amsterdam sollte am 2. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League also wieder ein Sieg her, das weiß auch Kovac. "Es ist ein wichtiges Spiel gegen Ajax, wir könnten mit einem Sieg sehr viel befreiter in die nächste vier Spiele gehen", sagte der Trainer im Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk".