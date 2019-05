Sie gehören auch dem Bayern-Fanklub des Bundestags an. Gibt es da Konkurrenz, etwa von Dortmund-Fans?

Andere Vereine sind inzwischen nachgezogen und haben auch Fanklubs gegründet. Wir sind aber nach wie vor der einzige Fanklub, der ausschließlich aus Abgeordneten besteht. Außer der Linken und der AfD sind im FC Bayern Fanklub Deutscher Bundestag alle Parteien vertreten. Ich selbst bin Vizepräsidentin. Die Leidenschaft für den FCB kennt keine Parteigrenzen.

Haben Sie selbst mal Fußball gespielt?

Während meines Austauschjahres in den USA wurde ich vom Fußballteam meiner Highschool automatisch ins so genannte Varsity Fußballteam gesteckt. Die dachten, die kommt aus Deutschland, also muss sie auch Fußball spielen können. Das war der Anfang und das Ende meiner aktiven Spielerkarriere. Aber immerhin ein wunderbares Jahr lang.

Dorothee Bär: FC Bayern auch bei Digitalisierung top

Seit März sind Sie im Verwaltungsbeirat des FC Bayern vertreten. In welchen Punkten kann sich der Klub beim Thema Digitalisierung noch verbessern?

Der FC Bayern hat längst erkannt, dass in der Digitalisierung der Abläufe enorme Potentiale liegen. Auf den unterschiedlichsten Ebenen. Auf diesem Weg möchte ich mich mit meiner Expertise einbringen. Allen Beteiligten ist aber klar: Digitalisierung ist keine einmalige Sache, sondern ein Prozess. Es gibt immer etwas, in dem man noch besser sein kann. Trotzdem: Der FC Bayern gehört auch in diesem Bereich zur Spitze in Deutschland.

Ende des Jahres endet die Präsidentschaft von Uli Hoeneß. Würden Sie sich wünschen, dass er nochmal kandidiert?

Alles, was dieser Verein heute ist, verdankt er Uli Hoeneß. Das kann man ohne Übertreibung behaupten. Er hat es in unglaublicher Art und Weise geschafft, die beiden Seiten des Fußballs, die geschäftliche Seite sowie die emotionale Seite, die herzliche Seite, miteinander zu kombinieren. Ich habe gelernt, dass Wünsche nur in Erfüllung gehen, wenn man sie nicht laut ausspricht...

