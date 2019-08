Aufgabe Nummer 1: Neuzugänge integrieren

Die Bayern-Führung hat innerhalb kurzer Zeit gleich drei neue Spieler verpflichtet: Mit Ivan Perisic und Philippe Coutinho kommen ein bundesligaerfahrener Kämpfer sowie ein technischer versierter Weltklasse-Mann per Leihe nach München. Zudem haben die Bosse Mittelfeld-Talent Michael Cuisance fest verpflichtet. Mit den schon zuvor getätigten Transfers von Lucas Hernández, Benjamin Pavard sowie Jann-Fiete Arp hat der FC Bayern in diesem Sommer nun also sechs neue Spieler geholt.