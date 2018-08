München - Was ab Donnerstag in dem einwöchigen Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee auf die Spieler des FC Bayern zukommen wird, weiß Hasan Salihamidzic ganz genau. Warum? Ganz einfach: Weil der Sportdirektor das als Spieler selbst schon erlebt hat. Der 41-Jährige war 2006, als der FC Bayern zum bis bislang letzten Mal sein Trainingslager dahoam bezog, mit dabei.