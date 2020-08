Flick: Bald auf einer Stufe mit Heynckes und Guardiola?

Es ist in der Tat erstaunlich, was Flick seit seinem Amtsantritt im November 2019 als Nachfolger des glücklosen Niko Kovac aus diesem FC Bayern gemacht hat. Lagen die Münchner vor über neun Monaten quasi am Boden, bringt der deutsche Rekordmeister inzwischen Experten und Konkurrenten in ganz Europa zum Staunen. Vor dem Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr, Sky, DAZN und im AZ-Liveticker) gegen Olympique Lyon werden die Bayern längst als Topfavorit auf den Henkelpott gehandelt – und Flick schon jetzt auf eine Stufe mit den Triple-Trainern Jupp Heynckes (2013 mit den Bayern) und Pep Guardiola (2009 mit Barcelona) gehievt.