Aktuell absolviert der 42-Jährige, der in der vergangenen Saison noch die U17 der Münchner trainierte, nämlich den Lehrgang zum Fußball-Lehrer an der Hennes-Weisweiler-Akademie des DFB. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinem Leben immer die bestmögliche Ausbildung erreichen möchte", hatte Klose erklärt: "Deswegen freue ich mich schon sehr auf den Fußball-Lehrer-Lehrgang und darauf, den nächsten wichtigen Schritt in meiner Trainerausbildung machen zu können."