Die Zusammenarbeit mit BMW wird sich für den FC Bayern auch finanziell lohnen. Wie das "Manager Magazin" berichtet, investiert BMW 800 Millionen Euro in den Deal mit Bayern. Der Münchner Automobilkonzern wird den Audi-Anteil von 8,33 Prozent an der Fußball-AG des FC Bayern übernehmen. "Für den FC Bayern hochattraktiv ist, dass dies BMWs einziges Engagement im Fußball bleiben wird", so Stoiber. Bayern erhalte von BMW in etwa das Doppelte von dem, was Audi bisher überwies. Es lohnt sich also! Derzeit werden Gespräche geführt, um die Zusammenarbeit mit Audi bereits früher zu beenden. Die Jahre 2020 oder 2021 erscheinen realistisch.