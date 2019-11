München - Beim FC Bayern kracht’s – aber derzeit an den falschen Stellen: 16 Gegentore kassierte das Team in den vergangenen acht Partien, das macht zwei im Schnitt, allein fünf davon am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt (1:5). Es ist offensichtlich, welches aller Münchner Probleme gerade das größte ist.