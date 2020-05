Borussia Dortmund (51 Punkte, 68:33 Tore)

Beim BVB, der derzeit im Hotel l’Arrivée residiert, wo 2017 der Anschlag auf den Mannschaftsbus stattfand, blieb es während der Corona-Pause recht ruhig, der Neustart hat es aber in sich: Zunächst kommt am Samstag der FC Schalke 04 zum Revierderby in den Signal-Iduna-Park, am 26. Mai dann der FC Bayern. Dazwischen steht noch das Spiel beim VfL Wolfsburg an.