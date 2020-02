Der Franzose, vertraglich bis 2022 an Bayern gebunden, kommt im zentralen Mittelfeld derzeit nicht an Joshua Kimmich, Thiago und Leon Goretzka vorbei. In der Rückrunde stand er nur im Pokal gegen Hoffenheim in der Startelf. Eine unbefriedigende Entwicklung für den Weltmeister – und für Bayern. Laut "Sport Bild" soll Tolisso nach dieser Saison verkauft werden, sofern sich seine Situation nicht entscheidend verbessert. Seit der schweren Knieverletzung im September 2018 hat Tolisso nie wieder sein altes Topniveau erreicht.