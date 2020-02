Der Österreicher ließ Skepsis durchblicken, er verwies darauf, dass der rechte Part in der Innenverteidigung "nicht unbedingt meine Idealposition ist. Ich würde mich links schon wohler fühlen." In dieser Rolle brillierte Alaba in den vergangenen Wochen an der Seite von Boateng, auch gegen Leipzig spielte er stark (AZ-Note 2). Klar: Als linker Innenverteidiger ist es leichter für Alaba, einen Pass seines rechts postierten Nebenmannes mit dem linken Fuß anzunehmen. Gerade im Spielaufbau ist dieses Detail entscheidend.