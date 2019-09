Kovac weiß auch, dass es für den Racer, der spätestens seit seinem sensationellen Karaoke-Auftritt (Whitney Houstons ‘I will always love you’) beim Mannschaftsabend auf den Spitznamen Fonse hört, nicht immer so einfach sein wird wie gegen Mainz. Der Trainer hat den jungen Kanadier auch als Linksverteidiger auf dem Plan: "Er kann beides, muss defensiv aber noch einiges lernen." Seinen kleinen Lapsus hat Kovac Davies offenbar verziehen: Wie die "Bild" berichtet, hat der Trainer den Kanadier vergangene Woche mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro belegt, weil er nach einem Trip zu seiner Freundin nach Paris vier Stunden zu spät zum Training gekommen sein soll.