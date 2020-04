Aber eben auch: hektisch, ungestüm, schlampig im Passspiel, mit taktischen Schwächen. Der erste Eindruck: Eher Flop als Verstärkung. Was für eine spektakuläre Fehleinschätzung! Im Frühjahr 2020 darf man festhalten: Davies ist der beste Brazzo-Transfer, eine der besten Bayern-Verpflichtungen überhaupt im vergangenen Jahrzehnt. Der Marktwert des Linksverteidigers, der eigentlich als Linksaußen geholt wurde, liegt laut "transfermarkt.de" inzwischen bei 50 (!) Millionen Euro. Tendenz: klar steigend, geradezu nach oben schießend.

Alphonso Davies: Publikumsliebling des FC Bayern

Genau wie Davies in der Gunst der Bayern-Fans. Mittlerweile geht ein Raunen durchs Stadion, wenn der Kanadier im Vollsprint die linke Bahn entlang rast, zu seinen gefürchteten Sturmläufen ansetzt und dann zentimetergenau in den Strafraum passt oder flankt. "Phonzy" kommt nun schon auf 29 Profieinsätze in dieser Saison, dabei gelangen ihm ein Tor und sieben Vorlagen.

Eine famose Entwicklung. Verbessern kann Davies noch den ersten Kontakt, also die Ballannahme und -mitnahme, ebenso die Präzision bei Flanken. Wäre ja auch schlimm, wenn ein 19-Jähriger kein Potenzial mehr hätte. Fest steht jedoch: Davies gehört die Zukunft beim FC Bayern.

Überblick: Die Benotung der Abwehrspieler des FC Bayern

Alphonso Davies 2,8 (20 Bewertungen)

Benjamin Pavard 3,0 (23 Bewertungen)

David Alaba 3,1 (20 Bewertungen)

Lucas Hernández 3,1 (10 Bewertungen)

Jérôme Boateng 3,4 (11 Bewertungen)

Der seit Oktober am Kreuzband verletzte Niklas Süle ist lediglich sieben Mal benotet worden (Durchschnittswert von 3,3). Winter-Neuzugang Álvaro Odriozola kam lediglich ein Mal zum Einsatz (Note 4,0).

Lesen Sie hier: AZ exklusiv - Zwei Bayern-Legenden hoffen auf Alaba-Verbleib