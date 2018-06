Manuel Neuer: "Ab jetzt haben wir nur noch Finals"

Kapitän Manuel Neuer, der einzige Lichtblick unter den Bayern-Profis im Auftaktspiel, machte am Dienstag vor der Abreise der Mannschaft nach Sotschi auf Optimismus mit Blick auf das zweite Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag. "Wir haben ab jetzt nur noch Finals. Jetzt muss von uns was kommen, wir müssen zeigen, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat. Wir glauben und wissen, dass wir das schaffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir uns für die K.o.-Runde qualifizieren."