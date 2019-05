23 Titel hat Ribéry mit Bayern insgesamt gewonnen. Höhepunkt war 2013 das Triple unter Jupp Heynckes. Samstag könnte zum Abschied noch der sechste Pokalsieg dazukommen. "Es ist schwer, weil es das letzte Mal in der Allianz Arena war, mit den Fans, mit meinen Kollegen, dem ganzen Team", sagte Ribéry am Samstag: "Aber ich bin stolz auf das, was ich in meiner Karriere erreicht habe. Meine beste Saison war 2013. Was wir da geschafft haben, war Wahnsinn. Das werde ich nie vergessen."