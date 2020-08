Bei der Triple-Feier in der Allianz Arena sei Thiagos Familie "in wirklich großer Nostalgie, Romantik über den Platz gelustwandelt. Das sah schon sehr nach Abschied aus", sagte Rummenigge der "Bild". Bayerns überragender Spielmacher will zum FC Liverpool wechseln – und der Klub von Jürgen Klopp will Thiago verpflichten. "Wir haben immer viel gelesen über Liverpool, aber gemeldet haben sie sich bisher auch noch nicht", so Rummenigge. Wird in Kürze passieren. Die Ablöse dürfte 30 Millionen Euro betragen.