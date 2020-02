Chelsea gegen Bayern: "Crunch Time" für Flick

Nun, in der wichtigsten Saisonphase, muss sich Flick beweisen. Der gebürtige Heidelberger steht vor seinem ersten Messlatten-Spiel. "Klar: Es ist wichtig, dass wir eine gute Saison spielen", erklärte er, "das ist halt so bei Bayern München – und das ist gut so."