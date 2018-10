Wird man die Verjüngung in der Nationalelf nun auch beim FC Bayern spüren? Wird etwa Serge Gnabry öfter spielen?

Das ist die Krux. Arjen Robben und Franck Ribéry sind noch da – und die können was. Das ist ja kein Gnadenbrot, dass die beiden spielen. Aber darauf kannst du eigentlich kein Konstrukt wie den FC Bayern aufbauen. Die Kaderzusammenstellung geht mir nicht in den Kopf. Bei Bayern ist aktuell nicht jede Position doppelt besetzt, das ist ein Problem.

"Serge Gnabry ist ein stabiler Typ"

Haben die Neuzugänge Gnabry und Leon Goretzka denn schon Bayern-Niveau erreicht?

Noch nicht. Von Goretzka habe ich bis jetzt viel zu wenig gesehen. Der muss erstmal richtig fit werden – dann kann man ihn beurteilen. Von seinen Anlagen her, ist alles prima. Aber er muss erstmal beweisen, dass er der Bayern-Größe gewachsen ist. Bei Gnabry mache ich mir weniger Sorgen, weil der ein stabiler Typ ist. Der macht auch nicht mehr, als er kann. Der ist vielseitig verwendbar, hat Lust, stellt keine großen Ansprüche. Aber dass dir Gnabry heute die Champions League gewinnt, halte ich für relativ unwahrscheinlich. So weit ist er noch nicht.

Über Trainer Niko Kovac wurde nach vier Spielen ohne Sieg schon diskutiert, Interna sind nach außen gedrungen. Ist die Macht der Spieler das Schwierigste für Kovac?

Ganz sicher. Die Bayern-Mannschaft war schon immer mächtig. Große Spieler sollen auch mächtig sein, aber es gibt aktuell eine ungute Atmosphäre beim FC Bayern. Das sieht man auch an Robert Lewandowski, bei dem ich am Anfang der Saison dachte, er sei der beste Bayern-Neuzugang. Jetzt hat er Probleme in Polen, legt sich mit dem Nationaltrainer an. Er sollte sich einfach mal darauf beschränken, Tore zu schießen.

Das Spiel am Samstag in Wolfsburg ist nun äußerst wichtig für Bayern: Wie viel Geduld werden die Bosse mit Kovac haben?

Endlos! Wie es Uli Hoeneß gesagt hat: Sie werden ihn "bis aufs Blut" verteidigen – weil sie ihn geholt haben, einen jungen Trainer von Eintracht Frankfurt. Natürlich ist er noch nicht da, wo Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti waren, als sie zu den Bayern kamen. Kovac soll mit dieser Mannschaft wachsen. Die Granden werden Kovac stützen, weil er ihre Erfindung ist. Und weil sie ihm den Kader so hingestellt haben, wie er ist.

"Niko Kovac ist ein intelligenter Kerl"

Und falls Bayern weiter nicht gewinnt und die Meisterschaft in Gefahr gerät?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass Dortmund mit dieser Kindermannschaft alle Spiele gewinnt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wer ist noch da oben? Gladbach, Hertha, Leipzig. Der Druck auf Bayern ist nicht so groß, wie es vielleicht scheint. Umtreiben wird die Bayern vielmehr, was in der Kabine los ist. Das sind selbstbewusste Spieler, die schon immer so gehandelt haben. Kovac wird das schnell kapieren, er ist ein intelligenter Kerl. Die Frage ist, ob ihm Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wirklich dabei helfen, die Zügel anzuziehen.

Wird Kovac die Kabine in den Griff kriegen und die Meisterschaft holen?

Wenn er nicht Meister wird, hat er selbst viel falsch gemacht. Oder er hat so viel Pech, wie es während einer Saison eigentlich nicht geben kann. Ob er die Kabine in den Griff kriegt, ist die viel spannendere Frage als die andere.

Lesen Sie hier: Thomas Müller überrascht mit Argumentation zu Bank-Platz